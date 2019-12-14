Оля Полякова рассказала о кастинге в ВИА Гру

Певица намекнула на домогательства со стороны продюсеров.

Украинская певица Оля Полякова в своё время могла стать участницей популярного коллектива ВИА Гра, но столкнулась с домогательствами продюсеров.

На это артистка намекнула во время интервью Дмитрию Гордону, не называя имён.

“Я могла попасть в один известный женский коллектив как солистка. И, может быть, моя карьера сложилась бы успешно гораздо раньше…”, – сказала певица.

По словам артистки, продюсеры группы “что-то” предлагали, и настойчиво. Судя по намёкам певицы, речь идёт о Константине Меладзе.

“Он просто посадил меня себе на коленки. А я не захотела там сидеть. Мне было 17 или 18, рано мне было ещё предлагать такие вещи. Надо было со мной чуть-чуть подружить, надо было не сразу…” – с улыбкой добавила Оля Полякова.

: showdream.org