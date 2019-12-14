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Філарет програв: Єпіфаній оголосив про остаточну ліквідацію УПЦ КП і УАПЦ

14.12.2019

Глава ПЦУ митрополит Епіфаній оголосив про юридичну ліквідації Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви.

Про це він заявив на архієрейському Соборі Православної церкви України в Києві, присвяченому річниці створення нової церкви

При цьому заступник голови управління ПЦУ із зовнішніх зв’язків Євстратій Зоря на своїй сторінці в Facebook опублікував копії документів, що свідчать про остаточну ліквідацію Патріархій.

«На засіданні Архієрейського собору митрополит Епіфаній повідомив про юридичну припинення релігійних організацій «Київська Патріархія УПЦ КП» і «Патріархія УАПЦ», – написав Зоря.

Київська Патріархія УПЦ КП припинила існування

Facebook/Євстратій Зоря

Патріархія УАПЦ припинила існування

Facebook/Євстратій Зоря

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