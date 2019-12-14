Громадський активіст Сергій Мазур розказав, що потрібно робити при обшуку

Питання актуальні як ніколи. Обшуки стосуються не лише тих, кого у чомусь підозрюють, чи тих, хто хоч якось до чогось причетний.

Навіть якщо ви не робили нічого протизаконного, цілком можете опинитись у зоні уваги правоохоронних органів для «перевірки». Часто обшуки застосовують як метод тиску. Погодьтесь, що неприємно, коли до вас вриваються в будинок, всі переривають, мусолять декілька годин/днів і вилучають на тривалий годину ваші речі, у тому числі телефони, ноутбуки, планшети і т. п. Іноді не просто щось забирають, а й підкидають. Тому треба бути готуємо до таких незваних гостей у погонах.

Інструкцію писав максимально просто і зрозуміло. Написана з власного досвіду (особливо помилок) і яких-не-яких знань. Мені свого часу сильно допомогло. Моїм знайомим теж. Одразу кажу, що я не юрист і можуть бути неточності, щодо деяких питань-дискусії. Бачення адвокатів щодо обшуку іноді суттєво відрізняються. Рішення за вами чи користадуватись даними порадами. І звісно сподіваюсь, що ці знання вам не знадобляться.

1. УХВАЛА

— Для обшуку має бути ухвала суду (документ), яку вам мають показати. Без неї слідчі не мають права входити до вашої квартири і щось чіпати. Є виключні випадки, коли обшуки проводяться невідкладно без ухвали: якщо це стосується врятування чиєгось життя, якщо відбувається безпосереднє переслідування підозрюваних, якщо є добровільна згода з боку обшукуваного. Навіть після таких «виключних випадків» суддя має перевірити законність процедури.

— У слідчих має бути оригінал ухвали суду та копія для вас з мокрою печаткою. Якщо це можливо, спробуйте не брати ухвалу у руки до приїзду адвоката і ознайомитись у руках слідчого, в ідеалі перефотографувати документ. Нічого не підписуйте про отримання ухвали. Взагалі нічого не підписуйте і надалі. Тім самим ви легалізуєте протиправні дії поліції.

— Зверніть увагу на дату документу. На право обшуку дається 30 днів з моменту прийняття ухвали. Якщо цей термін пройшов, скажіть правоохоронцям «до побачення». Обшук у такому разі незаконний.

— Зверніть увагу в ухвалі на обшук чого саме і вилученням яких саме промов дається дозвіл, щоб у вас незаконно вилучили щось ще.

— Також зверніть увагу в ухвалі на точність всіх даних: адреси, ПІБ і т. п. На моїй пам’яті були випадки, коли через одну неправильну цифру в адресі обшуки скасовувались.

— Також перевірте, перепишіть чи сфотографуйте посвідчення усіх представників поліції. В ухвалі має бути зазначений головний слідчий та уся група, яка має право проводити обшук. Усі, хто не зазначений, повинні стояти поза межами вашого помешкання. Якщо вони не зазначені в ухвалі чи не надають протокол з повним складом групи, але всеодно проводять обшук, то викликайте 102, так як неповноважні особини роблять протиправні дії і в такому разі обшук також незаконний.

2. АДВОКАТ

— У вас обов’язково має бути контакт адвоката. Краще не один, а кілька.

— Вимагайте/просіть приїзду вашого адвоката. Чи дочекатись його слідчим — жест добрової волі поліції. Зазвичай не чекають. Кажіть, що він буде через 10-15-20 хвилин. Навіть якщо це не так. Варто тягнути час. Вимагайте, щоб без адвоката не починали слідчі дії. Кажіть, що вони повинні його дочекатись, щоб дотриматись повної законності обшуку.

— Якщо вашого адвоката не пускають під час обшуку — порушення вашого права на захист. Це обов’язково має бути враховано судом.

— Для виклику адвоката необов’язково має бути попередньо складений договір з ним. Його можна укласти на місці. Тім не менш всім кажіть, що договір вже є, навіть якщо його немає.

— Усі скарги, заяви, звернення щодо обшуку пишемо лише з адвокатом. Без самодіяльності.

3. ПРОЦЕС ОБШУКУ

— При обшуку мають бути присутні двоє понятих, переконайтесь у їх наявності та перевірте їх документи, зокрема ПІБ та адресу. Смороду зобов’язаннями пов’язані вам показати свої посвідчення особини. Це допоможе потім перевірити чи не зацікавлені вони особини. Часто трапляється, що сумнівні поняті дивним чином напередодні відвідували місцевий відділок поліції. Це можна перевірити у журналі відвідувань, інформація якого є публічною.

— Чисто для інформації, так як багато хто цього не знає. Обшук може бути проведений без вас і навіть не за місцем вашої реєстрації. Наприклад, орендована квартира або вдало пожили в одного. Можуть виламати двері. Обшукувати можуть не лише квартиру, а й авто, земельну ділянку, тощо. Тім не менш поліція дуже рідко проводити обшук за відсутності когось.

— Увесь процес має йти відеофіксація з боку поліції та детально ними коментуватись. Якщо відеофіксація переривається, це має бути зафіксовано у протоколі, має бути причина припинення. Все, що ви скажете чи зробите, буде у них на відео. Ви також маєте по можливості це робити або попросити когось з рідних/знайомих.

— Проконтролюйте, щоб обшук проводився по черзі і кожній кімнаті і всі слідчі та поняті були присутні лише в одному місці. Якщо під час обшуку ж адвокат, родичі, знайомі, вони мають вам допомагати. Поліцію не можна пускати навіть у туалет без вашої присутності.

— Нічого не кажіть зайвого, ніяк не сприяйте, чекайте приїзду адвоката і нагадую, щоб взагалі нічого не підписували.

⁃ Не намагайтесь щось викинути з вікна. Зазвичай під вікнами поліція слідкує за цим. Хоча різні ситуації бувають.

— Під час обшуку не беріть до рук нічого зайвого, особливо ті, що дають поліцейські.

⁃ Будьте готові, що у вас під час обшуку можуть забрати телефон. Якщо є адвокат, віддайте його йому. На крайній випадок — комусь з родичів чи знайомих, які присутні під час обшуку. Бажано, щоб це не бачили інші, адже це лише викличе підозри.

— Якщо слідчі щось підкинули чи роблять неправомірні речі, заявляйте про це на їх камеру та кажіть про це понятим.

— Після обшуку можуть вручити повістку чи підозру. Без адвоката не беріть їх та не підписуйте.

— Під час обшуку фіксуйте усі правопорушення, щоб потім їх відобразити у своїх претензіях чи заявах.

— Проконтролюйте які саме речі вилучаються чи правильно їх названо, чи немає нічого лишнього у протоколі.

⁃ Під час зачитання протоколу слідчий має все-все чітко і правильно назвати, державною мовою до того ж.

4. РОДИЧІ/ЗНАЙОМІ

— Попередьте своїх рідних/знайомих про можливі ризики. Краще вони це дізнаються від вас, чим за фактом. До того ж обшук можуть проводити без вашої присутності як я вже писав і вони можуть наробити дурниць. Нехай вони прочитають цю інструкцію.

— Родичі/знайомі мають взаємодіяти з вами. Слідкувати за діями слідчих, затягувати годину, контролювати інші приміщення, щоб туди ніхто заявий не зайшов, відкривати двері вашим друзям та адвокату, повністю слухати лише вас і тримати язик за зубами. Також родичі можуть стати гарним інтрументом, щоб качати проти незаконних дій поліції, адже вам краще вести себе законно і більш-менш мирно. Врахуйте, що вони можуть бути збентежені і віддавайте їм чіткі і прості команди що їм робити. Заспокоюйте їх, але не захоплюйтесь, адже можете щось провтикати.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

— Перед обшуком імовірно буде наружка, щоб проконтролювати коли ви будете вдома або навпаки. Зважайте на це і повідомляйте.

— Почистіть усі свої електронні пристрої. Компи, вдіеокамери, камери, телефони. УСЕ! Поставте всюди паролі, де це можливо. Також почистіть всі свої листування. Ті саме мають зробити ті, з ким ви спілкувались.

— Приберіть заборонені речі. Вивезіть кудись подалі з квартири, щоб про це ніхто не знав. Ваша квартиру має бути чиста! У мене заборонених промов ніколи не було, тому я спокійний:) вам теж не раджу.

— Налагодьте контакти з сусідами, подаруйте їм шоколадку, живіть чи хтось цікавився вами, чи були якісь підозрілі рухи.

— Якщо ви були на якійсь акції, де трохи перегнули палицю, то також зверніть увагу на ваш одяг. Приберіть його з квартири і свого вжитку. Також промоніторьте соцмережі на наявність фото у відповідному вбранні. Заборонених промов на ваших світлинах теж не має бути. Знаю купу випадків, коли обшуки приходили чисто через круті фотки зі зброєю прямо у квартирі.

Також ПОРАДА

Не сподівайтесь на смартфоні. Як я вже казав, їх можуть забрати. У вас має завжди бути блокнот/папірець і ручка. Дані адвоката, кому телефонувати з рідних чи друзів мають бути продубльовано там. Вручну ви маєте фіксувати все, що відбувається, записувати дані поліції і понятих. Також не полінуйтеся роздрукувати цю інструкцію чи щось подібне і залишити у себе вдома на усяк випадок. Це буде доречна шпаргалка для вас і ваших рідних/знайомих. І ще. Потурбуйтесь про те, щоб ваше коло довіра знало де ви живете і що саме робити.