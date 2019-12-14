Адміністрація Трампа обмежила коло чиновників, які мають доступ до його телефонних розмов, — ЗМІ

Адміністрація Дональда Трампа обмежила коло чиновників, які можуть слухати телефонні розмови президента США з лідерами інших держав. Доступ до стенограм цих розмов також обмежили. Про це повідомляє Громадське з посиланням на CNN.

Тепер доступ до телефонних розмов президента США мають виключно високопоставлені чиновники.

Це, зокрема, глава Держдепу США Майк Помпео, виконувач обов’язків глави апарату Білого дому Мік Малвані і його заступник Роб Блер. Зазначається, що доступ до телефонних переговорів обмежили, щоб уникнути витоку.