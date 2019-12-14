Найманці РФ не пускають СММ ОБСЄ на територію ОРДЛО

Незаконні збройні формування в окремих районах Донецької та Луганської областей не пускають представників СММ ОБСЄ на непідконтрольні уряду України території, в тому числі і до ділянок розведення сил і засобів.

Про це на сторінці штабу ОНС в Facebook повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі.

“Мандат СММ передбачає вільний і безпечний доступ представників СММ ОБСЄ по всій території України. Всі підписанти Комплексу заходів по виконанню Мінських домовленостей погодилися з необхідністю вільного і безпечного доступу, а також з тим, що обмеження свободи пересування СММ є порушенням”, – сказано в повідомленні.

Проте українська сторона СЦЦ зазначає, що збройні формування в окремих районах Донецької та Луганської областей щодня відмовляють СММ в доступі на непідконтрольні уряду України території та ділянок розведення сил і засобів.

“За даними звіту СММ ОБСЄ від 13 грудня 2019 року представники збройних формувань Російської Федерації двічі затримували патрулі Місії на блокпосту приблизно в 2,5 км на північ від ділянки розведення в районі н. п. Петровське дозволили патрулю Місії проїхати тільки після 20 хвилин очікування; на блокпосту захід н. п. Верхнешироковское тільки після приблизно години очікування”, – йдеться в повідомленні.