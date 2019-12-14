У Києві п’яний коп викликав на підмогу впливового генерала

У Києві правоохоронці затримали імовірно п’яного співробітника поліції, який був за кермом авто.

Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua. Інцидент стався у Солом’янському районі столиці. Там поліцейські зупинили авто марки Chevrolet. За кермом перебував коп, імовірно в стані алкогольного сп’яніння.

Після зупинки авто на місце прибули три патрулі поліції, а через 15 хвилин під’їхав автобус з силовиками. Вони поклали на землю тих, хто затримав копа. Також вони почали застосовувати силу і перешкоджати зйомці.

Водій під їх прикриттям поїхав, а людей затримали і відвезли у райвідділ, відпустивши тільки через три години.

Водій, як виявилося, особисто знає генерала поліції міста Києва, який допоміг організувати цю всю ситуацію.