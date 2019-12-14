Взагалі не хоче виступати: директор Софії Ротару розповів, чому співачка повернулася на велику сцену

Народна артистка Софія Ротару нещодавно порадувала шанувальників, виступивши, всупереч очікуванням хейтеров, на «Пісні року». Її появи на сцені чекали з нетерпінням, так як до цього співачка балувала своїми піснями тільки учасників корпоративів і невеликих концертів.

Між тим, знаменитість, можливо, і не стала б знову співати перед великими залами, якщо б не була змушена утримувати свою велику родину. Про це виданню «Співрозмовник» розповів концертний директор співачки Сергій Лавров.

«Вона взагалі не хоче виступати, це я вмовляю. Софія Ротару спонсорує свою сім’ю. У неї п’ять братів і сестер, діти і онуки, яких треба поставити на ноги. Вона в минулому році купила трактор свого брата», — розповів концертний директор.

Він зазначив, що знаменитість виступає раз на місяць. За рік у неї буває приблизно десять виступів. Софія Михайлівна не так багато заробляє, як більшість думає.

«Гонорар у неї 50 тисяч євро. Але відніміть від них витрати на колектив, на запис нових пісень, на костюми. Ви бачили, щоб Ротару вийшла в одному і тому ж костюмі? Вона і балету нові купує, божевільна на цю тему», — розповідає Лавров.

До того ж співачка всю свою пенсію давно перераховує дівчинці з Кривого Рогу, яка страждає вродженим захворюванням кісток. У свій час про дитину артистці розповіла її приятелька. Софія Михайлівна вирішила їй допомагати.

Нагадаємо, Софія Ротару працює на великій сцені більш як 50 років. Десять років тому вона очолювала список найуспішніших в комерційному плані артистів українського шоу-бізнесу з доходом $ 4,76 мільйона в рік.