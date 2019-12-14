Субсидія по-новому: форма заяви на монетизацію виплат скоро зміниться

Закликало всіх отримувачів житлових субсидій своєчасно повідомляти про зміни у складі сім’ї і т. д. Міністерство соціальної політики підготувало новий «сюрприз» для українців.

Так, незабаром буде оновлена форма заяви про призначення та надання житлової субсидії населенню в грошовій формі. Про це пише «Юрліга».

Відповідний наказ № 1528 від 23 жовтня 2019 року набуде чинності з дня офіційного опублікування.

Нагадаємо, 20 серпня 2019 року Мінсоцполітики роз’яснило, що монетизированную субсидію можна отримати в будь-якому з 38 уповноважених банків. При цьому уряд розширив перелік банків, через які українці можуть отримувати монетизированную субсидію.

Починаючи з жовтня поточного року виплату готівкових субсидій будуть здійснювати місцеві органи соціального захисту населення. Для цього Пенсійний фонд надасть виплатні реквізити (рахунки в уповноважених банках або поштові реквізити), на які пенсіонери отримують пенсію.

Тим, хто ще не на пенсії, виплата буде здійснюватися на відкриті раніше рахунки в Ощадбанку. Але якщо субсидиант хоче отримувати монетизированную допомогу на оплату комунальних послуг в іншій банківській установі — йому потрібно з відповідною заявою звернутися в управління соцзахисту. Разом із заявою потрібно надати реквізити рахунка в уповноваженому банку, в якому є бажання отримувати субсидію готівкою.

Одержувачі субсидії, у яких відсутні рахунки в уповноважених банках, до надання інформації про платіжні реквізити будуть отримувати монетизированную субсидію через Укрпошту за адресою, вказаною при зверненні за субсидією.

Тим, кому призначена безготівкова форма допомоги, а це ті домогосподарства, у яких є борги за комунальні послуги, будуть отримувати субсидію виключно через Ощадбанк.