Бійка нардепів у Раді: з струсом мозку госпіталізували другого учасника

Після бійки у стінах парламенту 11 грудня був госпіталізований не тільки «слуга народу» Андрій Богданець, але і колишній депутат від ВО «Свобода» Едуард Леонов. «Свободівця» відвезли в лікарню швидкої допомоги, після того як його допитала поліція.

За інформацією представників політсили, Леонов сам прийшов до Печерського райвідділу поліції 13 грудня, щоб дати свідчення з приводу бійки. Допит розтягнувся на шість годин, і екс-депутату довелося викликати «швидку».

Колишній депутат Ігор Мірошниченко, якого також бачили поруч з місцем бійки, уточнив у своєму Telegram-каналі, що в лікарні у Леонова запідозрили струс мозку, забиття грудної клітини, забій стопи. Лікарі встановили, що травми були отримані під час бійки 11 грудня, а відновлення в стаціонарі займе від п’яти до семи днів. Травми наклалися на неідеальний стан здоров’я Леонова — у нього інвалідність другої групи після побиття в Криму.

Біля палати Леонова в лікарні чергує поліція, а обирати запобіжний захід екс-депутату буде можливо вже сьогодні, 14 грудня.