На «нормандської зустрічі» жоден документ Україною не був підписаний, — Резніков

В ході переговорів «нормандської четвірки» у Парижі 9 грудня жоден документ не був підписаний Україною. Те ж стосується і підсумкового комюніке.

Про це в інтерв’ю LB.ua повідомив представник України у політичній підгрупі ТКГ в Мінську Олексій Резніков.

«Комюніке – це свідчення того, про що говорили і, начебто, домовилися, але підписи ніхто ні на якому документі не ставить. Ні, точно нічого не було підписано», — зазначив Рєзніков.

Він також зазначив, що Україна не підписувала і заздалегідь не погоджувала додаткові угоди, комюніке або інші міжнародні документи з Росією чи з іншими країнами-учасницями саміту.

«Ні, мені про це нічого не відомо. Ніхто ніякого додаткового комюніке не підписував. Підписів ніхто не ставив на жодному документі», — акцентував Він.