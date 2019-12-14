В Україні хочуть створити спеціальний фонд для виплат жертвам насильства

В Україні пропонують ввести спеціальні виплати для постраждалих від насильства. Причому платити не буде кривдник, а спеціальний фонд.

Ідея почне втілюватися в життя з 2021 року, претендувати на виплати зможуть до 20 тис. чоловік щорічно. При цьому потерпілі можуть не чекати, поки буде винесено вирок у справі. Такими планами поділився міністр юстиції Денис Малюська.

Новий фонд повинен стати частиною кампанії з подолання проблеми насильства в Україні. «Ми розраховуємо, що в середньому щорічно такі виплати будуть отримувати від 10 до 20 тисяч потерпілих від насильницьких злочинів. Якщо людина загинула, то звернутися за компенсацією зможе хтось із родичів», — розповів Малюська в інтерв’ю Цензор.Немає.

Щоб виплатити гроші усім, хто звернувся, фонду знадобиться 200-300 млн гривень на рік. Наповнювати фонд планується за рахунок зборів з порушників і вже засуджених осіб

«Є дві пропозиції. Перша — це надходження від штрафів по кримінальних та адміністративних справах. Проект закону передбачає запровадження судового збору у кримінальному провадженні для осіб, визнаних винними», — пояснив міністр.

У Мін’юсті визнають, що є шанс, що майбутнім фондом спробують скористатися шахраї. «Такі спроби, ймовірно, будуть. Тому ми й закладаємо норму про те, що людина повинна звернутися в правоохоронний орган, щоб проводилося розслідування. При цьому всі повинні пам’ятати, що існує кримінальна відповідальність за неправдиве повідомлення про скоєння злочину», — додав він.