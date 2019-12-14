Серед спонсорів партії Порошенко виявилися фігуранти кримінальних справ і фіктивні підприємства

Серед компаній, які фінансували партію екс-президента Петра Порошенка, виявилися фігуранти кримінальних проваджень.

Про це йдеться в матеріалі ЗМІ.

Так, найбільший спонсор партії Порошенка – ТОВ «Интерстарч Україна» проходить по кримінальній справі по «схемного» формування податкового кредиту з ПДВ та зловживання службовим становищем посадовими особами фіскальної служби.

Рейтинг компаній — спонсорів партії «Європейська солідарність». Джерело: Страна.иа

Також у справі про «обнале» проходить фірма «Екліпс інвест», яка заплатила Порошенко 3 мільйони гривень. Згідно з матеріалами суду, посадові особи компанії в період 2010-2019 рр. отримували на свої розрахункові рахунки кошти від суб’єктів підприємницької діяльності нібито за товари/послуги. В подальшому кошти частково перераховувалися без відображення в податковому обліку, і керівник «обнальной» контори їх переводив у готівку через мережу банкоматів та кас банків, розташованих на території Києва.

Джерело: reyestr.court.gov.ua

Схожа ситуація і з ОО «Компанія «Гепард», яка спонсорувала партії Порошенко 3 млн гривень. Вона проходить по справі СБУ за фактом розкрадання коштів і ухиленні від сплати податків у великих розмірах, а також відмиванні грошей.

Джерело: reyestr.court.gov.ua