«Погрожували судом!» В Україні шахраї взялися за продаж засобів для схуднення

В Україні під виглядом інтернет-магазину, що продає засоби для схуднення, почала діяти шахрайська схема з Росії.

Людям за великі гроші пропонують купити «чудодійні» препарати, а якщо вони намагаються відмовитися від покупки, то продавці погрожують судом і конфіскацією майна. Про це повідомив виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов в Facebook.

“Споживач вирішив схуднути, а в допомогу йому прийшла реклама кошти “Нейросистема 7”. Швидке замовлення і ти повинен 1400 грн за пачку. Але далі включилося критичне мислення та аналіз мережі інтернет про відгуки про диво засобі! А відгуки м’яко кажучи так собі! Споживач робить відмова від товару, але отримує погрози з вимогою оплатити товар, який він навіть не отримав, інакше справа буде в суді! А після виконавці опишуть все майно для погашення боргу!», – розповів про один з випадків Несміянов.

Загрози від продавців

Максим Несміянов

За його словами, загрози від «магазину» йшли кожен день, а на прохання дати інформацію про ЄДРПОУ (номер юрособи) там відмовили.

Несміянов запідозрив, що ці «ліки» – контрабанда з Росії, а експерти, які давали висновки про препарат, швидше за все, липові.

«Після перевірки кожного я переконався, що зазначених фахівців ніде немає. А НДІ, що фігурує на деяких сайтах, реорганізований, так і до товару ніякого відношення не має», – написав Несміянов.

Також він повідомив, що аналіз документів про якість та безпеку товару, які видав виробник, говорять про те, що під виглядом «ліки» продають концентрат для приготування безалкогольного напою.

Документи на «ліки»

Максим Несміянов

Більше того, підприємство, нібито виробляє препарат, за документами працює в кімнаті одного з будинків у Москві. А ліцензії, якими воно володіє, дозволяють йому займатися послугами таксі, торгувати відходами і брухтом, мийкою автомобілів, але ніяк не займатися фармацевтикою або виробництвом харчових продуктів.

«Звідси розуміємо, що це «липові» документи. Товар не допоможе схуднути, але може бути небезпечний, якщо довго вживати цю гидоту. Будьте обережні. У цій історії бізнес не має права продавати цей товар, а тим більше вимагати його купити!», – підсумував Несміянов.