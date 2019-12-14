По-звірячому знущалися: в Росії з-за тортур дитині вросла в ноги гречка

В Омську пара карала дитини тортурами за те, що він повертався додому пізно зі школи і прогулянки. Хлопчика били, морили голодом і ставили колінами на гречку.

З-за тортур, які тривали від півгодини до дев’яти годин, у дитини в ноги вросла крупа. Про це повідомляє НТВ.

Відомо, що мати дитини не думала заважати своєму співмешканцю і схвалювала такі методи «виховання». Про знущання над дитиною стало відомо після того, як він втік до сусідів після чергового «уроку» батьків.

Чоловік перебуває під вартою, а мати хлопчика — під підпискою про невиїзд. Парі загрожує до семи років ув’язнення.

Дитина вже переніс операцію, йому видалили шкіру і гречку, яка вросла в ноги.

У Росії з-за тортур дитині вросла в ноги гречка