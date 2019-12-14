«Темп буде наростати»: Зеленський зробив гучну заяву про «турбопеременах» в Україні

З допомогою об’єднання як національної ідеї Україна може «зробити неможливе» і стати динамічно розвивається країною з самим швидким темпом позитивних змін у світі.

Таку думку в колонці для спеціального випуску журналу «Новий Час» «Світ у 2020» висловив президент Володимир Зеленський. Його стаття називається «Вперед і вгору. Про формулою майбутнього для країни».

Політик підкреслив, що українці вибрали правильний напрямок – «до сучасної, європейської країни з ринковою економікою і сильною демократією».

«Але в реальності ходили по зачарованому колу. Те, що починалося благородними намірами і красивими деклараціями, закінчувалося договорняками, схемами, брехнею політиків, корупцією і пануванням монополій. Цикл повторювався кожні чотири-п’ять років, а іноді й частіше. Ми втрачали сили і мотивацію. Втрачали повагу в світі, території і, найстрашніше, втрачали людей», – написав український глава.

Він висловив упевненість в тому, що тепер ситуація зміниться. Як підкреслив Зеленський, «формула майбутнього для України» складається з п’яти складових, перший серед яких – світ.

«Ми хочемо миру на наших умовах. Тобто з поверненням Україні територій і наших людей. З припиненням обстрілів і справжнім, а не фейковим мирним процесом. І тому саме ми, а не хтось інший зобов’язані діяти і домагатися мирних рішень», – зазначив президент.

Він додав, що світ – умова важливе, але не єдине: «Точно так само нам необхідні ефективні інститути і прозорі правила гри, обов’язкові для всіх. Перемога над корупцією і справедливі суди, рівність всіх перед законом і ліквідація привілеїв для обраних. Безумовна захист прав власності і жорсткі рамки повноважень, які буде поставлено будь-який чиновник – від президента до сільського старости».

Зеленський також вказав на важливість реального народовладдя, якісної інфраструктури, інвестицій.

«Можна скільки завгодно сміятися над «турборежимом» роботи влади, але не можна не визнати: в країні йдуть зміни, на які не вирішувалися цілі покоління українських політиків.

У 2020‑му темп змін буде тільки наростати – за всіма п’ятьма напрямками. Зачароване коло розвитку розімкнули. І тепер тільки один шлях: вперед і вгору. Ну що, побігли!» – підсумував український глава.