Резніков: В законі про «особливий статус Донбасу», прийнятому при Порошенко, закладена «формула Штайнмайера»

У законі про «особливий статус Донбасу» давно прописана «формула Штайнмайера». Про це заявив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації в регіоні Олексій Резніков.

««Формула Штайнмайера» – це ж, загалом, придумане стандартна назва, витягнені з формулювання двох абзаців. В даному випадку, навіть в законі про особливий статус, який пролонгували, в статті 10 «формула Штайнмайера» вже давно записано, тільки вона звучить трішечки інакше. Знову ж таки, в лапках «формула Штайнмайера», — сказав він.

За його словами, «формула» зафіксована «у пунктах статті з другого по дев’ятий, а вони переписані з приміток і з комплексу заходів, статті 11. Ось все, все, все: про амністію, про народну міліцію тощо. Там написано, що вони набувають чинності відразу після проведення виборів».

Разом з тим, стверджує представник ТКГ, у «формула Штайнмайера» — це тільки про час набрання чинності закону про «особливий статус». Ніякого розведення сил і засобів в ній немає.

«Тому, коли всі говорять про страшну «формулу Штайнмайера, вони її не читали», — зазначив Рєзніков.