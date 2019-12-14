Помер батько керченської стрілка, його перед цим побили

Помер батько керченської стрілка — Ігор Росляков. Зазначається, що смерть настала ще 24 жовтня.

Чоловікові було 53 роки. У вересні він був побитий і пограбований. Підозрювані в цьому правопорушення було затримано одного з них залишили під вартою. На другого чоловік не став писати заяву.

Постраждалий був госпіталізований з черепно-мозковою травмою. Через місяць він помер у лікарні.

Про деталі події розповіла його мати Галина Рослякова: «Я викликала поліцію, вони приїжджали слідчі тут були. Бутова судили, був суд, Бутов забрав 10 тисяч, пенсію Ігоря. Бутов грабував, а другий побив Ігоря. Але він вже був хворий. З травмами, стреси останнім часом, з психікою ненормально було у нього. Ще до цього, він сильно схуд, втратив у вазі. Влітку в гастро лежав, потім у нього шлункова кровотеча відкрилося».