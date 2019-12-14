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У Великобританії на звалищі знайшли 24 тис. євро

14.12.2019

В Великобритании на свалке нашли 24 тыс. евро

У графстві Суффлок в Британії власники складу металобрухту Sackers знайшли в іржавому сейфі пачки банкнот і мішечки з монетами на загальну суму 20 тис. фунтів або близько 24 тис. євро.

За даними The Independent, сейф на склад доставили з офісних приміщень фабрики, яку потім знесли.

Сейф з грошима був доставлений в поліцію, проте власник не з’явився, тому за рішенням суду власниками оголосили осіб, знайшли сейф. Однак останні вирішили, що гроші слід направити нужденним і передати двом місцевим хоспісу.

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