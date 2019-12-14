Бігти від банди

Вони розійшлися, як у морі кораблі.

Держдума підтримала в першому читанні урядовий законопроект «Про захист і заохочення капіталовкладень та розвитку інвестиційної діяльності в РФ». А в цей час на практиці наочно показується, що все це пусте.

Черговий напад на бізнес в Росії – тепер на компанію Nginx, змушує ще раз підкреслити основну проблему російської економіки – приватна власність тут умовна. Вона залежить від благовоління бандитського, по суті, держави.

Якщо влада вирішить відібрати бізнес, то все марно. Шансів зберегти його трохи більше, якщо силові структури і суди куплені загарбником «в приватному порядку», але є можливість купити собі когось сильніше. Але тут велика небезпека обману, крім того, що це дорого.

В таку економіку, залучити серйозні інвестиції дуже важко – вони можуть прийти тільки в надії на дуже великий прибуток, що компенсує ризики. Або ж це будуть інвестиції з Китаю, коли сильне китайське держава буде викручувати російським державним бандитам руки. Сила проти сили. Права, закону тут – нуль. Лише правила, засновані на тиску.

Згадаємо деякі яскраві діяння бандитського російської держави. Яке «держава» лише в тому сенсі, що це не установа, яка працює в інтересах суспільства, а контора по управлінню справами сімей, родичів та друзів Путіна, його підлеглих та вирощених ними за 20 років бізнесів. Тобто щупалець, які присмокталися до бюджету, запущених крізь «держкомпанії» в економку, що шукають, що і де прибрати.

Отже, перелистнем мартиролог жертв правлячої в Росії мафії.

Захоплення ЮКОСа і перетворення його в вотчину Сечіна. Через кримінальні справи.

Проект «Сахалін-2» — викручування рук західним інвесторам, щоб впихнути на все готове ледарів і нероб з «Газпрому». Через природоохоронні справи.

Захоплення «Евросети». Через кримінальні справи.

Захоплення Сечіним «Башнафти» і вибивання при посередництві Путіна грошей з Євтушенкова. Через кримінальні справи.

Справа банку «Східний» і Майкла Калве. Через кримінальні справи.

Справа «Рольфа». Через кримінальні справи.

Тепер справа Nginx, головна мета якого пограбувати, отримати сотні мільйонів доларів у кишеню. Через кримінальні справи.

Тим, хто має «фізичний» бізнес в Росії, в нашій бандитській системі не допоможе нічого. Родовище або торговельну мережу з країни не вивезеш, залишається тільки, як Невзліну, Чічваркіну, Петрову, рятуватися самим і вивозити свої гроші.

З компаніями, заснованими на інтелекті творців, справа йде легше. Тут краще відразу створювати компанії за кордоном, розуміючи, що, якщо зробиш в Росії і заробиш тут гроші, велика ймовірність, що на тебе нападуть влади і спробують пограбувати. Знову ж таки, стіна між «владою» і загарбниками невисока. Коли це великі гроші (ЮКОС, «Башнефть», «ВКонтакте» Дурова), – її немає. Тут – єдиний фронт.

Дивіться, молоді, талановиті, амбіційні програмісти, які хочуть зробити свої бізнеси, на те, що відбувається з Яндекс і Nginx. Робіть висновки і будуйте невпинно дороги в країни, де права приватної власності захищені. Біжіть з Росії. Біжіть від банди.