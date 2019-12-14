У Пензі обвинувачений у справі “Свідків Єгови”* отримав 6 років колонії

Ленінський районний суд Пензи виніс вирок Володимиру Алушкину, якого слідчі вважають організатором екстремістської організації – релігійної громади “Свідки Єгови”*.

Алушкину призначили покарання у вигляді шести років позбавлення волі в колонії загального режиму, передає ТАСС. Держзвинувачення просило для нього 7 років ув’язнення.

Володимира Алушкина звинувачували в організації та участі в екстремістської організації (частини 1 і 2 статті 282.2 КК РФ). У справі проходили ще п’ять віруючих. Для них прокуратура запросила примусові роботи. Андрія Магливу, Володимира Кулясова, Даніса Тимошина, Тетяну Алушкину і Галию Ольхову засудили до двох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном у три роки.

Як стверджували “Свідки Єгови”*, за віруючими кілька місяців стежили силовики, а в липні 2018 року вони влаштували масові обшуки, пише “Медиазона”.

Алушкин та інші фігуранти справи були затримані в Пензі в серпні 2018 року. Суд встановив, що Алушкин відновив діяльність ліквідованої місцевої релігійної організації “Арбеково, Пенза”, розподіляв ролі між учасниками групи, займався проповіддю ідей “Свідків Єгови”* і організовував богослужіння, розповсюджував літературу і збирав пожертви.

Володимир Алушкин та інші підсудні провину не визнали, заявивши, що не перебували ні в якій юридично оформленої організації, а сповідувати ідеї “Свідків Єгови”*, за їх словами, не заборонено законом.

Раніше двоє послідовників “Свідків Єгови”* з Орла і Томська також отримали по шість років колонії. Слідство називало їх лідерами місцевих громад. Одним із засуджених виявився громадянин Данії.

У 2017 році Верховний суд РФ визнав релігійну організацію “Свідки Єгови” екстремістської і заборонив її діяльність на території Росії. Після цього проти десятків віруючих порушили кримінальні справи.

11 грудня 2018 року президент РФ Володимир Путін на засіданні Ради з прав людини назвав внесення иеговистов* в список екстремістських організацій “повною нісенітницею”, проте з тих пір ніяких законодавчих послаблень не сталося. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи вирок томському иеговисту* Сергію Климову, заявив, що можливість зміни законодавства щодо “Свідків Єгови”* “не отримала ніякого розвитку”, оскільки “існують різні точки зору на цей рахунок”. При цьому він не виключив будь-яких змін у майбутньому.

За статистикою Європейської асоціації “Свідків Єгови”*, опублікованій в листопаді, в 47 регіонах Росії піддаються кримінальному переслідуванню або несуть відповідальність за статтями про екстремізм і його фінансування (282.2 і 282.3 КК РФ) близько 300 иеговистов*.

Більше всього справ порушено в Ханти-Мансійському автономному окрузі (Югрі) – 24. Далі слід Приморський край (21 справа), Хабаровський край, Єврейська автономна область (по 14 справ), Кіровська область (12 справ). 72 члена “Свідків Єгови”* перебувають у статусі підозрюваних, 145 – обвинувачених, 57 – підсудних, 26 засуджені. Заочно заарештовані і знаходяться в розшуку чотири людини, під домашнім арештом – 23. Запобіжний захід у вигляді заборони певних дій обрана для 22 адептів, іншим запобіжним заходам і примусу піддані 189 осіб.

Європейський суд з прав людини у минулому році коммуницировал дві скарги “Свідків Єгови”* на порушення їх прав з вимогою безпрецедентною для Росії компенсації у 79,1 млн євро (6 млрд рублів).

“Зі Свідками Єгови звертаються так, як не зверталися навіть у часи СРСР, якщо не вважати сталінського періоду. Міг прийти дільничний з парою патрульних для порядку. Могли поговорити, пожурити. Могли влаштувати товариський суд, звільнити з роботи. Але в будинку віруючих через вікна і балкони не вривалися бійці спецназу, не зламували “болгарками” двері, людей не укладали на підлогу під дулами автоматів, не приковували наручниками до батарей, не катували електрошокерами”, – пише журналіст Антон Чивчалов.

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*”Свідки Єгови” (єговісти) – організація, заборонена в РФ.

Детальніше: https://www.newsru.com/russia/13dec2019/penza.html