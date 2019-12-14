Україна закликала США ввести санкції проти “Північного потоку – 2”

Новий газопровід з Росії до Німеччини загрожує енергетичній безпеці Європи, заявив віце-прем’єр України Дмитро Кулеба. Берлін з цим не згоден і критикує намір США ввести санкції.

Україна закликала США прийняти заплановані санкції проти компаній, що беруть участь в прокладці спірного газопроводу з Росії до Німеччини “Північний потік – 2”. “Тут йдеться не про Україну, а про щось більше. Мова йде про стратегічну рівновагу в Європі. Мова йде про енергобезпеку в Європі”, – заявив віце-прем’єр України Дмитро Кулеба в ході візиту до Вашингтона в п’ятницю, 13 грудня.

Палата представників Конгресу США 11 грудня погодила санкції проти фірм та окремих осіб, які беруть участь в реалізації проекту “Північний потік – 2”. Уряд ФРН розкритикувало цей крок. Заплановані США штрафні заходи є частиною законопроекту про військовий бюджет, який ще має бути підтриманий Сенатом і підписаний президентом Дональдом Трампом. США заявляють, що із-за нового газопроводу Німеччина опиниться у залежності від Росії.

Кулеба – перший високопоставлений представник Києва, прийнятий у Вашингтоні з часу вступу Володимира Зеленського на посаду президента України у травні цього року. У ході візиту до Вашингтона Кулеба висловив надію на те, що адміністрація США “справедливо” до нього поставиться.

“Українська справа”

Візит Дмитра Кулеби в США стався в той день, коли комітет юстиції Палати представників Конгресу США затвердив два пункти звинувачення в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа. Демократи звинувачують президента у тому, що він спонукав Зеленського ініціювати розслідування відносно колишнього віце-президента США Джо Байдена, який повинен стати суперником Трампа на президентських виборах в 2020 році.

Кулеба 11 грудня заявив, що в ході його візиту до Вашингтона представники США в розмовах з ним не зачіпали “українська справа” або процедуру імпічменту Трампа. Сам він теж не стосувався цих тем.