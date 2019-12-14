Як вбивство Шеремета вплинуло на відношення до української влади?

Я вчора та сьогодні декілька разів обіцяла пояснити чому і як вбивство Шеремета серйозно вплинуло на відношення до української влади у світі, так і збільшило відчуття небезпеки і відповідно змінило відношення до влади українських журналістів.

Думаю не є таємніцею, що після першої публікації «Панамських офшорів» тодішній український президент та його оточення почало інфокампанію проти журналістів. Були створені групи у ФБ проти Гнапа, почалися регулярні булінг кампанії проти Громадського, їх журналістів та інших ЗМІ, які критикували дії влади. Навіть проти колішніх і діючих держслужбовців.

Потім прямо під час відкриття другої хвилі «Панамських офшорів» зявилися на одіозному сайті списки журналістів, які їздили в 2014-2015 знімати на окуповані території (до речі на прохання тієї ж самої влади після збиття МН17). І тут, я підозрюю, росіяни помітили цю недолугу кампанію проти журналістів.

Це білі було помітно по іноземних журналістам. Зранку на їх особисті контакти їм надходили погрози за ті, що смороду їздили в АТО, а після обіду їм вже писали офіційні листи російські ЗМІ, які просили дати коментар «як їм погрожують жахливі націоналісти-бендерівці».

Іноземні після, журналісти, міжнародні та журналістські організації неодноразово вказували на небезпеку такого булінгу журналістів, але нажаль тодішня влада недослухалася до нас.

Тому вбивство Павла Шеремета справило на мене дуже гірке враження. Відносно нього мав право (через його громадянство) робити гучні заяви російській МЗС, що вони і почали активно робити зразу після вбивства. Це також сильно вплинуло і на українське медіа-середовище. Багато журналістів, хто підтримував до цього дії тодішньої влади чи нейтрально ставився, перестали їй довіряти чи навіть перейшли у відкриту опозицію. Багато хто звільнився тоді і з уряду (Порохоботи це пояснювали ніби то небажанням подавати електронну декларацію, але ми знали, що все одно будемо подавати її того ж чи наступного року в залежності від дати звільнення).

Крім того Павло мав відношення до Радіо «Весті» та «Украінскоі Правди», які також за різними обставинами на тій момент регулярно піддавалися булінгу. Так що він ставши сакральною жертвою. На превеликий жаль…

Ще раз мої співчуття його рідним близьким на

PS: Що мене дійсно сильно вразило під час вчорашнього доповіддю МВС, це фраза від ніби то звичайного кардіолога: «нам потрібен хороший психіатр (щоб зрозумів як на них впливати), хороший режисер (щоб зміг створити таку картинку від якої ох…т весь телевізор, тому що у нас люди живуть телевізором) і герой – сакральна жертва або її діти (щоб її хотіла врятувати вся Україна і за неї встали) «. Як вважаєте є багато датячих кардиологів, які розуміються на тому, як організовувати інформаційно-психологічні спецоперації?

PPS: Я не знаю, хто точна вбивши, хто замовник. Це має довести слідство в суді. Але правильно, що є хоч якісь кроки в цьому напрямку

Тетяна ПОПОВА