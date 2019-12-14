«Україна без Криму неможлива»: Порошенко зворушливо привітав Чийгоза з днем народження

П’ятий президент України Петро Порошенко привітав з днем народження нардепа від «ЄС» Ахтема Чийгоза, назвавши його справжнім українським і кримськотатарським героєм.

Політик прийняв гостей в кафе Eski Qırım. Відповідні фото і відео в суботу, 14 грудня, були опубліковані на Facebook-сторінці Порошенко

«В Eski Qırım все нагадує про рідний Крим. Сьогодні іменинник пригощає тут друзів і близьких самарканским пловом. Зворушений теплою сімейною атмосферою, яка тут панує. Спасибі, Ахтем-ага, за вашу мужність, залізну волю і велике серце.

Вірю, що обов’язково настане день, коли Ви будете святкувати день народження в рідному Криму», – написав Порошенко.

«Україна без Криму неможлива», – це слова великого кримського татарина і справжнього сина України Ахтема Чийгоза. Ця тверда позиція припиняє будь-які спроби розміняти Крим на Донбас.

Ахтем-ага – Герой, не зрадив держава в обмін на свободу від тортур у російській в’язниці. Він своїм прикладом показав, як треба цінувати український паспорт, тому що він є «можливістю щось робити для України і мати відповідальність перед державою та українським народом», – додав лідер «Європейської Солідарності».

Порошенко також зазначив, що Чийгоз – приклад того, що означає бути українцем, і він ніколи не втрачав віру в перемогу. «Крим – це Україна. І Україна поверне свій Крим!» – підсумував п’ятий президент.

facebook.com/petroporoshenko

facebook.com/petroporoshenko

facebook.com/petroporoshenko

facebook.com/petroporoshenko

facebook.com/petroporoshenko

facebook.com/petroporoshenko

facebook.com/petroporoshenko