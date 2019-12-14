В Чернівцях невідомий підпалив три автомобілі і проколов шини ще 28 авто

У Чернігові невідомий підпалив три автомобілі і проколов шини ще 28 транспортним засобам.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

“Вночі 14-го грудня протягом години по спецлінії „102“ надійшло три повідомлення про загоряння автомобілів на вулицях Трепка, Герцена і Чехова в Чернівцях. Трохи пізніше вранці в поліцію надійшло звернення про пошкодження восьми автомобілів по вулиці Герцена шляхом проколу шин”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що підпалили два легковики “ВАЗ” і один — ГАЗ “Волга”. Правоохоронці оглянули місця події, опитали потерпілих, можливих свідків і пропрацювали записи камер відеоспостереження.

“Крім цього, опівдні надійшло повідомлення про пошкодження шин ще близько 20 транспортних засобів, які були припарковані на вулицях Трепка, Салтикова-Щедріна і Герцена”, — додали у відділі комунікації.

За вказаними фактами слідчі Чернівецького відділу поліції почали кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Порушникові загрожує до десяти років позбавлення волі.