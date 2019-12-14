На Донбасі один український воїн загинув, один отримав поранення в результаті обстрілу, – ОС

Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник, зокрема, використовував заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр Об’єднаних сил.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи “Схід” російські окупаційні війська здійснили три обстрілу позицій Об’єднаних сил. Так, у Пєсков зафіксований снайперський вогонь, неподалік від Авдіївки вогонь вівся з ручних протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру, поблизу Павлополя – з РПГ, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

Два обстрілу позицій українських захисників зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання “Північ”. Уточнюється, що неподалік від Новолуганского позиції ОС обстріляли з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів, у Зайцево – з РПГ і автоматичних гранатометів.

“Сьогодні, 14 грудня, в результаті підступних обстрілу противником загинув військовослужбовець збройних сил, ще один наш захисник отримав поранення”, – йдеться в повідомленні.