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ООН звинуватила владу Чилі в непомірною жорстокістю до протестувальників

14.12.2019

ООН обвинила власти Чили в непомерной жестокости к протестующим

Влада Чилі надмірно жорстоко поводилися з учасниками масових протестів у жовтні і листопаді, заявили в ООН.

За словами верховного комісара ООН з прав людини, в ході антиурядових протестів поліцейські били демонстрантів, катували їх і гвалтували. Постраждали близько 4 тис. осіб, ще 26 загинули. При цьому в чотирьох смертях винні поліцейські та військові, вважають в ООН.

Зокрема, поліція Чилі розганяла сльозогінним газом і гумовими кулями навіть мирних маніфестантів. В результаті близько 350 осіб отримали травми очей та понад 50 — вогнепальні поранення.

Протестувальники в Чилі вимагали провести пенсійну реформу.

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