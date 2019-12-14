Міністри просять більшу зарплату, бо складно утримувати родини, – Дубілет

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявляє, що деякі міністри просять більшу зарплату, бо не всі мають “фінансову подушку” і їм важко утримувати свої родини.

Про це Дубілет заявивши в інтерв’ю телеканалу “Наш”.

“Зараз серед міністрів і заступників міністрів багато розмов йде про те, що вони просять більшу зарплату, офіційну зарплату, звісно, тому що насправді багато хто з них прийшов з приватного сектору. Вони бачать, що в приватному секторі вони могли б отримувати там, я не знаю, у 10, у 20 разів більше, ніж зараз. І їм дійсно складно підтримувати свої родини. На шкода, що не у всіх міністрів є така фінансова подушка, як у мене, наприклад, чи деяких інших колег. Тому це дійсно у нас досить такі складні дискусії”, – сказавши він.

За його словами, ситуація є складною, адже з одного боку є конкретні люди, яких треба залучити в урядову команду, альо смороду не можуть піти на ту зарплату, яка є у держсекторі. З іншого боку, додав міністр, підвищити їм зарплату також неможливо, бо на рівні мінімальних зарплат це буде виглядати погано.

Відповідаючи на запитання щодо себе, Дубілет зазначив, що витрачає приблизно 3-5 тисяч доларів на місяць, з яких 2,5 тисячі йде на оренду квартири.