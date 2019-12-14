Виправдання свавілля

Ось яскраве вираження образу думки керівника, вихованого спецслужбами.

Путін заявив на зустрічі з Радою з прав людини про жорстокі вироки за сфабрикованим владою «московському справі»:

«Кинув пластиковий стакан у представника влади — нічого. Потім пластикову пляшку — знову нічого. Потім кине скляну пляшку, камінь, потім стріляти почнуть громити магазини. Ми не повинні допустити цього».

Тобто глава держави фактично визнає, що люди, які отримали жорстокі вироки, покарані не за те, що вони вчинили, а з-за побоювання влади, що якщо винести співмірні діянням покарання, хтось (не обов’язково ці люди!) вирішить вчинити злочин. Можна піти і далі – почати карати за «уявні злочини». Те, що обґрунтував Путін, називається просто — свавілля.

Це те ж саме, що практикують китайські товариші в Сіньцзяні, пояснюючи журналістам BBC, що садять уйгурів у виправні табори не за злочини, а коли у них є впевненість, що людина може вчинити злочин.

І ще Путін додав до того, що наведено вище:

«Всі мають право висловлювати свою точку зору і висловлювати свою позицію. Усіма можливими доступними, але законними засобами».

Ось в Москві влітку люди й висловлювали свою точку зору мирними і законними засобами. Але на них напала поліція влаштувала побоїще, змусивши людей захищатися

Крім того, що саме Путін і Собянін зробили для того, щоб почути думку громадян, виражене мирно і законно? Як вони відреагували на зухвале порушення закону – відмова в допуску кандидатів на вибори в Мосміськдуму? Як Путін взагалі реагує на подібні протести?

Аж ніяк. Ні діалогу. Ні рішень.

Тобто, ви там покричите на вулиці, а ми все одно зробимо так, як потрібно нам, а не вам. Таке послання влади.

Ось із такого ставлення тих, хто править, від небажання піти назустріч громадянам, мирно провести необхідні реформи і народжуються революції. Як свідчить історія нашої країни, жорстокість їх не може запобігти. Вона лише разнуздывает суспільство, доводить йому, що правові методи не працюють. Своїм виступом Путін ще раз це показав.