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На Закарпатті молода пара «під градусом» потрапила в смертельне ДТП

14.12.2019

У селі Луково Іршавського району на Закарпатті автомобіль зіткнувся з автобусною зупинкою. В результаті аварії загинула дівчина у віці 17 років.

Аварія сталася 14 грудня, близько чотирьох годин ночі.

За даними поліції, трагедія сталася на автодорозі в селі Луково Іршавського району. Тут на повороті автомобіль марки Volkswagen Passat іноземної реєстрації виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з бетонною автобусною зупинкою і деревом.

Також в аварії постраждав 20-річний мешканець села Білки. В даний момент він знаходиться в лікарні.

Цікаво, що водій стверджує, що за кермом авто перебувала дівчина.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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