Вітрильний спорт Одеси під загрозою: оголошено аукціон з продажу «Чорноморського яхт-клубу»

Фонд державного майна України оголосив аукціон з продажу Єдиного майнового комплексу державного підприємства «Чорноморський яхт-клуб», який відбудеться 3 січня наступного року.

Про це повідомляють представники Вітрильної федерації Одеської області.

«Може статися так, що 03 січня на такому понятті, як вітрильний спорт Одеси буде поставлено жирний хрест. На цю дату оголошено аукціон з продажу Єдиного майнового комплексу державного підприємства «Чорноморський яхт-клуб». І справа не тільки в тому, наскільки довга чи ні історія парусного спорту в Одесі, наскільки високі чи ні досягнення одеських яхтсменів і наскільки багато чи ні дітей та дорослих займаються вітрильним спортом в Одесі сьогодні. Питання в тому, що специфіка Одеси з її береговою лінією, практично повністю захищеною хвилерізами і зайнята громадськими пляжами, не залишає сподівань, що коли-небудь ще десь у межах міста зможе бути створений ще один повноцінний яхт-клуб», — наголошується в повідомленні.

Також представники звернулися до всіх людей, які небайдужі до розвитку вітрильного спорту в Одесі допомогти зберегти яхт-клуб.

«Ми просимо підтримки у всіх небайдужих допомогти зберегти Чорноморський яхт-клуб в Одесі», — заявили вони.