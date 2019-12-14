Оприлюднено скандальні дані про вбивство школяра в Прилуках

На шляхах біля місця, де знайшли тіло 14-річного школяра Дениса Чаленко з Прилук, навколо смерті якого розгорівся скандал, виявили чужі сліди крові.

Експертиза ДНК показала, що кривавий слід належить чоловікові. Про це розповіли батьки загадково загиблого хлопця, йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

«Генетичні сліди крові, виявлені у змиві сліду, не співпадають з генетичними ознаками зразка крові Дениса Чаленко. Належить не встановленій особі чоловічої генетичної статі», – зачитує результати батько загиблого Віктор.

За його словами, про це мовчали в поліції, коли оголошували результати медичної експертизи у Києві. Зокрема, тоді батькам повідомили, що їх син отримав смертельні травми сам, тому що на його тілі не виявили слідів побиття.

Батьки ж досі впевнені, що Дениса жорстоко вбили. Вони показали його фото з синцями по всьому тілу.

Нагадаємо, що рідні підлітка раніше вже знаходили сліди крові за сотні метрів від колії. Але нещодавно вони також виявили і камінь, ймовірно, в крові, а поруч і чийсь телефон. За їх даними, Дениса вбивали п’ятеро – і підлітки, і дорослі. Один з них нібито пов’язаний з поліцією.

«Я знаю, що у цій справі фігурують співробітники поліції. Вони били і добивали. Повністю підробляли справу під поїзд», – переконаний Віктор Чаленко.