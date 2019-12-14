Харків’янин нацькував на хлопця з дівчиною бійцівську собаку: жорстке відео

У Харкові озвірілий власник нацькував собаку бійцівської породи на молоду пару з-за конфлікту, який спалахнув між ними.

Про це повідомляє Telegram-канал Trash News і публікує відео інциденту, передає znaj.

«У Харкові чоловік нацькував свого пса на хлопця і дівчину. Благо обидва залишилися живі, відбувшись кількома укусами. За неперевіреною інформацією, молоді люди спробували вкрасти у власника собаки гроші, що і стало причиною події», — йдеться у підписі під відео.

На кадрах видно, як собака буквально збила дівчину з хлопцем з ніг і з остервинением накинулася на лежачих на землі людей, притискаючи їх лапами і оголивши страшні ікла. З місця сутички лунала нецензурна лайка та крики про допомогу, але перехожі не наважувалися підійти до озвірілого пса.

У поліції ніяк не коментують інцидент, отже, заяви від потерпілих на власника чотириногого поки не надходило.