Відомий російський професор назвав основну проблему Зеленського

Президент України Володимир Зеленський носить чотири суперечливих образу і не може визначитися, який з них вибрати. Цим він і програє лідеру країни-агресора Володимиру Путіну.

Про це заявив російський професор і доктор філологічних наук Гасан Гусейнов. Своєю думкою він поділився в інтерв’ю OBOZREVATEL.

«Головна проблема будь-якого політичного меседжу Зеленського – синхронізація в одному тексті послань до різних аудиторій. У нього три або чотири мовних маски, які, як мені здається, часто заважають один одному. Це – проблема інтерференції. З одного боку, він – герой власного фільму, з іншого – бізнесмен і дипломат. З третьої – просто нормальна людина, який не хоче війни, а щоб все було добре. Але ж є ще й четвертий спосіб – це сам Зеленський, який став президентом», – зазначив професор.

Він підкреслив, що маска президента, на відміну від акторських, які трохи вже приросли до лиця, – знімна. А людина при цьому один.

«Допустивши невелику і, загалом, простительную помилку з Трампом, він раптом образився на всіх політиків, заявивши, що нікому з них не довіряє. Але з такої позиції скривдженого доброго людини неможливо говорити з Меркель або Макроном…» – стверджує Гусейнов.

На його думку, для кожного з цих лідерів Зеленському потрібно знайти надійний політичний мову, який він досі не може виробити.

«В кожному новому висловлюванні ми весь час повинні перепитувати себе: а який Зеленський говорить зараз? Це Зеленський з «Кварталу», з фільму або той, який став президентом? Або це каже Зеленський, який хоче, щоб все було добре?» – наводить він приклад.

Російський професор підкреслив, що якщо у Путіна в голові, швидше за все, теорія змови і боротьба з якимсь Джеймсом Бондом, то в українського президента такого немає. Однак при цьому він все ж змушений орієнтуватися на набагато більш досвідченого главу Росії.

«Путін теж прийшов на хвилі неймовірної популярності рекламного персонажа – Льоні Голубкова. Свійський хлопець, який все знає і розуміє. У такого все буде схоплено. І каже він, то і справа спускаючись, так сказати, у підвал за просторечием. Але між ними – ціле покоління. Путін старше українського президента на політичне покоління. Ось чому у Зеленського скрутне становище. Повинна бути не тільки своя лінія, але і для кожного партнера свій сигнальний мову», – підсумував Гусейнов.