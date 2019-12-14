Оточення Зеленського зводить рахунки з патріотами за невизнання їх улюбленого президента?

Як можна не розуміти, що все це однозначно працює на Кремль, підтверджуючи його теза, що в Україні всім заправляють войовничі праворадикали?

Не писав про прес-конференції з розслідування вбивства Павла Шеремета, тому що намагався укласти інформацію в голові і підібрати якусь раціональну мотивацію того, що відбувається.

Таке пояснення озвучив у Фейсбуці політичний експерт Олександр Кочетков.

Не вкладається і не підбирається…

Одна справа — звинувачення Надії Савченко, базується на неадекватних розмовах неадекватною громадянки, а її «спільника» Володимира Рубана елементарно підставили з перевезенням зброї.

Але ніяких барж з мінометами для обстрілу Верховної Ради не було і в помині. А в справі Шеремета було реальне вбивство з метою дестабілізації суспільної ситуації. Тобто, зловмисники планували дестабілізувати спочатку влада Петра Порошенка, а нині обговорювали «сакральну жертву» для дестабілізації вже Володимира Зеленського?

Це що ж за вічні «змовники» такі, яким треба дестабілізувати владу, навіть виступаючу під протилежними гаслами? Вони що, ідейні анархісти?

Так, я можу уявити воювали безмозких відморозків, яким дають грошей і пропонують «провчити проросійську активістку» Катерину Ганзюк. Але щоб нормальні, з вигляду люди, яких дуже багато характеризують вкрай позитивно, ретельно спланували і здійснили політичне вбивство, майже теракт? При цьому язиком клепають за телефонами гірше депутатів?

Дурня якась.

Можливо, ми спостерігаємо кампанію зведення рахунків і залякування ультрапатриотов з боку оточення Зеленського за образу і невизнання їх улюбленого президента?

Тоді як можна не розуміти, що все це однозначно працює на Кремль, підтверджуючи його теза, що в Україні всім заправляють войовничі праворадикали? Мовляв, саме вони, а не Росія і зривають мирний процес…

Але найголовніше. Якщо звинувачення ветеранів війни та волонтерів у замовне політичне вбивство не буде підтверджено настільки неспростовними доказами, що їх провину повірить українське суспільство, то підозрювані самі перетворяться в ту саму сакральну жертву.

І це таки призведе до дестабілізації суспільної ситуації в Україні.