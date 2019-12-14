«Ходаковський організував»: Гиркин пояснив, чому бойовики не відвели війська біля Авдіївки

Екс-командир підрозділів бойовиків Ігор Гиркин на своїй сторінці в соцмережі визнав, що вчора дав помилкову інформацію про відвід підрозділів бойовиків з позицій в районі Авдіївської промзоні.

Він зазначив, що джерела в ОРДО повідомили йому, що члени НВФ не відходили від своїх позицій:

«За наявною у мене інформацією, наші не відходили від своїх позицій. Якщо відійти, то укри отримають вигідні позиції. Я Вам недавно скидав аерофотознімки того району. Друга лінія оборони підготовлена. „Схід“ готував разом з волонтерами. Ще влітку. Ходаковський організовував. Автобусом від мотелю по суботах возили бажаючих взяти участь».

На думку Гиркина це мало що міняє, так як «в будь-який момент можна чекати нового чергового зрадництва — великого чи дрібного».