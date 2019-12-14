Лох завжди платить двічі: історія про ловком барыжонке Микитасе, влада і народ

Ну просто казковий час для афер. Ти можеш створювати будь-які компанії, красти відрами. В результаті кожен наступний президент буде оплачувати твоє злодійство бюджетними грошима. І говорити — так/так серйозно так говорити — «що це перемога, що це турбота про простих людей»).

А ось іще одна чудова історія приспіла). Поки ми знову серйозно обговорюємо «грандіозні реформи» у виконанні чергового інфантил-уряду або сперечаємося про те, як правильно потрібно підірвати Україну, щоб вона, нарешті, стала… української). Історія про солодкі надії на інший стиль управління. На справжню справедливість). На безумовне покарання реальних злодіїв. Або, скоріше, про те, що таке справжнє, не фасадна «українська економіка». Не та, звичайно, що у фантазіях чергового прем’єра без диплома… «Укрбуд» називається. Вірніше, «Укрбуд і… лохи»…

Жив собі яскравий хлопчина Микитась. Типовий український бизнесменчик). Хоча, ну який він бизнесменчик? Типовий наш барыжонок, якій з легкістю знайшов яскравих схематозников і жлобів, які сиділи в адміністрації Кличко і адміністрації Порошенко.

І так бездоганно «насосил» бюджетні гроші і гроші довірливих споживачів дешевих квадратних метрів. У два жирних хобота насосил.

Будував чудові фінансові піраміди. Вигравав майже всі найсмачніші тендери. З легкістю отримував погодження на землевідведення. Щедро відвалював міським і республіканським смотрящим, неформальним «засновникам міста». Просто казка)…

Але другого терміну у «самого кращого президента П.» не вийшло. Зайшли нові хлопці. Микитасем тут же захотів стати Вавріш. Або ще хто/з нової когорти «борців за справедливість».

А грошей немає. Піраміди не добудовані. Люди нервують…

Як заспокоїти? Спочатку публікують внутрішню бухгалтерію про розкішне життя Микитася. Після тупо впроваджують в компашку Укрбуд свою людину в якості головного. А потім і зовсім передають… масштабний недобуд Київміськбуду, комунальному підприємству. І під цю добудову з помпою виділяють величезні держресурси в десяток млрд грн. Щоб втретє чужими грошима оплатити вкрадене). Хвацько…

Нам не вистачає грошей? Ми в злиднях? Але зате ми можемо організовувати красиві презентації про те, що «завтра — ось прямо завтра — інвестор заллє нас грошима». Дешевими. Точно заллє. Щоб черговий Укрбуд озолотився.

Замість того, щоб взяти під білі ручки Микитася, його пирамидальщиков і особливо славною парочку Столар/Кличка плюс всіх інших дозволителів, узгоджувачів з міської адміністрації. Накласти хрести на майна. Береться велика мийка КГС і ще раз прокочуються гроші лохів)…

Ну просто казковий час для афер. Ти можеш створювати будь-які компанії, красти відрами. В результаті кожен наступний президент буде оплачувати твоє злодійство бюджетними грошима. І говорити — так/так серйозно так говорити — «що це перемога, що це турбота про простих людей»).

Ідеальна схема. «Ми крадемо, стаємо бюджетними мільйонерами. Ви, платники податків, платите тричі. Президент отримує трохи піару, що не допустив Еліти/центру»).

І нікому ніяких претензій…

І так, в цій історії немає поганих/хороших, конкурентної боротьби. Є тільки ідеальна картинка того, як насправді працює наша економіка…

Михайло Подоляк