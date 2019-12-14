НБУ визнав, що Сергій Бубка пов’язана особа банку «СІЧ»

21 листопада 2019 р Нацбанк направив лист голові правління банку «СІЧ» Олегу Прилуцькому, в якому вказав, що регулятор визнав ряд осіб, пов’язаними з банком.

У їх числі Денис Горбуненко, екс-голова правління «Родовід Банку» і Сергій Бубка, екс-власник «Родоводу», президент Національного олімпійського комітету України.

У списку пов’язаних осіб «Січі» також значаться:

Сергій Дядечко, екс-власник банку-банкрута «Союз», бізнес-партнер Юрія Іванющенка.

Дмитро Єгоренко, молодший партнер Горбуненко і Іванющенко.

Валерій Іщенко, екс-нардеп від БПП.

Номінальні власники банку «СІЧ» Олег Баланда, Валерій Роздорожний, Андрій Мельник та Олег Губанов.

Губанов є також членом правління газотрейдера «Укргаз-Енерго», який належить Centragas Holding Дмитра Фірташа.

Нацбанк нещодавно заявив, що «СІЧ» перебуває під фактичним контролем Дениса Горбуненка, який також близький до Фірташа.

Валерій Роздорожний підозрюється у відмиванні 5,4 млрд руб в Росії.

Нацбанк, швидше за все, намагається таким чином перешкодити «моечному» бізнесу «Січі» і вивести його з ринку.

Олексій Комаха для сайту dubinsky.pro