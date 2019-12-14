«Хто може дозволити собі так відпочивати?»: у соцмережі обурені цінами в ресторанах Донецька

У соціальних мережах жителі непідконтрольного Україні Донецька обурюються з-за високих цін в окремих ресторанах міста, відзначаючи, що відвідувати їх можуть лише представники «золотої молоді», чиї батьки «керують республікою».

Так, один з користувачів пише:

«У мене питання, ресторани: Пушкін, Claude Monet, Barberry для кого працюють, і хто там може дозволити собі відпочивати? Хіба що наша гаряче улюблена золота молодь, на чолі з їх папашами, які розкрадають Республіку. І комендантську годину їм не страшний чомусь! Звичайні жителі зі своїми зарплатами не можуть собі дозволити відпочивати в таких закладах, так як ціни там аж надто високі і яскравим прикладом є ресторан Пушкін».

Також, користувачі уточнили, що в закладах «Салат з омаром і авокадо» варто 3250 рублів, «Печінка страсбурзької качки на холодне» — 1980 рублів, «Сьомга малосольна з млинцями» — 1250 рублів. Донеччанин журиться, що «хто-то в Республіці виживає, а хто-то дуже непогано веселиться і розважається на вкрадені батьками гроші». При цьому він додав, що на Новий Рік всі місця в даних ресторанах заброньовані.