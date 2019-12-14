«Так буде не завжди!» Мухарський залишив Зеленському гучне послання після обшуків

Український телеведучий, письменник Антін Мухарський (Орест Лютий), в квартирі якого нещодавно провели обшуки, присвятив команді президента України Володимира Зеленського пісню.

На сторінці актора в Facebook в суботу, 14 грудня, з’явився репост сатиричної пісні з назвою «Лук’янівський СІЗО».

«Всім нинішнім властям в пам’ять про те, що влада – це не назавжди», – написав Мухарський.

Зазначимо, пісня була випущена Орестом Лютим 2012 року (альбом «А я – не москаль»). На YouTube-канал виконавця через сім років був повторно залитий кліп з припискою до назви: «Влада Зе присвячується».

В пісні є такі слова: «Та не суддя, звичайно, губити, а у владі перебір».

Далі наводимо частину тексту мовою оригіналу:

Коли ти нагорі,

Так буде не завжди –

Одної миті враз усе зника.

І серце ти страх,

І друзі кажуть: «Нах!»

Бо ти вже простий ЗеКа.

Обережно! У відео присутня нецензурна лексика!