Центральна виборча комісія придбала автомобіль Lexus вартістю більше мільйона гривень.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав екс-перший заступник голови правління ПАТ «Укргазвидобування» Олексій Тамразов. За його словами, мова йде про Lexus ES 250.

За інформацією на сайті відкритих електронних аукціонів Prozorro, таке авто коштує 1,2 мільйона гривень.

На переконання Тамразова Lexus для державних установ, ще не на часі.

«Міністри скаржаться на низьку зарплату, як каже Дмитро Дубілет. Президент отримує зарплату — 29 тис. грн, а центральна виборча комісія, минулого тижня придбала собі Lexus. Відносно недорогу для цієї марки модель — ES 250 за 1,1 млн грн. Мені здається, що Lexus для держ установ, ще не на часі», – написав він.

ЦВК придбала авто за мільйон гривень