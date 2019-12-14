Росія продовжує порушувати домовленості: ВСУ зазнали втрат на Донбасі

14 грудня у зоні бойових дій на сході України один боєць ЗСУ загинув, інший військовий отримав поранення.

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Російські військові та їх найманці обстрілювали позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру поблизу Авдіївки, Павлополя, Новолуганського, Зайцевого. Поблизу Пісок активізувався ворожий снайпер.

На ділянках розведення №1,2 та 3 ситуація стабільна, триває дотримання режиму “Тиша”.

14 грудня унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі один військовий ЗСУ загинув, ще один отримав поранення. Деталі та особисті дані постраждалого й загиблого бійців поки не повідомляють.