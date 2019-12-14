«В іншій взуття не пускають»: топ-пропагандист Кремля огризнувся на Зеленського

Російський пропагандист Володимир Соловйов у відповідь на зауваження українського президента Володимира Зеленського на рахунок остраху забруднити туфлі «Brioni», зробив селфи на тлі магазину цього бренду.

Рупор Кремля відповідне фото виклав у своєму Telegram-каналі. Через майже тиждень після зустрічі лідерів Нормандської четвірки, під час якої і сталася перепалка між Соловйовим та Зеленським, пропагандист продовжує реагувати на зауваження українського президента.

«Кажуть, в іншій взуття Зеленського не пускають», – написав він.

У відповідь на це російський журналіст Олег Лур’є зіронізував і написав у своєму Telegram-каналі, що нібито журналістів НТВ, не пустили в Україну тому що у них не було «Brioni».

«Тепер зрозуміло чому журналістів НТВ, не пустили на Україну. Все просто: у них не було Brioni», – написав Лур’є.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський яскраво потроллил топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова, зазначивши, що той «не забруднить туфлі «Бріоні», якщо для об’єктивності відвідає Україну.