У Бердянську водій влетів у дерево, потім врізався в електроопору і загинув на місці

У місті Бердянськ Запорізької області 14 грудня відбулося смертельне ДТП, в якій одна людина загинула на місці, а другий постраждав.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

Аварія трапилася близько 09:45. Саме в цей час в Бердянський відділ поліції надійшла інформація від свідків НП. Правоохоронці виїхали на місце ДТП — Мелітопольське шосе.

На місці попередньо було встановлено, що водій автомобіля «Audi A5» на заокругленні дороги виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на дерево і опору лінії електропередач.

Фото: zp.npu.gov.ua

В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій, житель Бердянська 1980 року народження, одразу помер від отриманих травм. Пасажира автомобіля, чоловіка 1983 року народження, доставили в лікарню.

У зв’язку з аварією порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.

Поліція просить свідків ДТП звернутися в службу 102.