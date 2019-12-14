Злодій викрав дані про заробітній платі 29 000 співробітників Facebook

З автомобіля бухгалтера компанії Facebook Inc. вкрали жорсткий диск, на якому зберігалися банківські дані 29 тисяч співробітників імперії Цукерберга.

Про це повідомляє Bloomberg.

Викрадені незашифровані жорсткі диски містили дані про заробітну плату працівників, номерів банківських рахунків та останні чотири цифри номерів соціального страхування. Також на носіях була інформація про різні виплати, включаючи суми бонусів.

Інцидент стався ще 17 листопада, а керівництву компанії стало відомо про нього 20 листопада. Однак Facebook Inc. почала попереджати працівників, чиї дані виявилися викраденими, тільки 13 грудня.

У прес-службі Facebook Inc. запевнили, що співробітник, з чийого автомобіля пропали диски, не мав права виносити їх за межі офісу. До нього застосували дисциплінарні заходи. Які саме, не уточнюється.

У компанії також заспокоїли користувачів соцмережі Facebook, заявивши, що на дисках вкрадених не зберігалися їхні дані.