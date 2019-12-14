Зеленський розповів про п’ять складових «формули майбутнього» України

«Формула майбутнього» для України складається з п’яти факторів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у колонці для журналу «НВ.Україна».

За словами глави держави, українська «формула майбутнього» — це світ, прозорі правила гри, інвестиції, якісна інфраструктура і народовладдя.

«Прозорі правила гри», в розумінні Зеленського, включають перемогу над корупцією, справедливі суди, ліквідацію привілеїв для обраних і жорсткі рамки повноважень для чиновників.

Для залучення інвестицій Зеленський планує побудувати нову податкову систему і створити прозорі ринки, які не будуть контролювати корупціонери і рейдери.

А якісна інфраструктура, на думку глави держави, це не тільки дороги, але й інші галузі: медична, освітня, цифрова, енергетична, фінансова і комунальна.

«У цій формулі майбутнього немає більш і менш важливих елементів. Ми так довго відкладали справжні зміни, що сьогодні повинні робити все і відразу. Не витрачаючи часу на договорняки і корупційні схеми. Ми вже почали втілювати у життя цей підхід», — написав Зеленський.

Можна скільки завгодно сміятися над «турборежимом» роботи влади, вважає Зеленський, але не можна не визнати: в країні йдуть зміни, на які не вирішувалися цілі покоління українських політиків.

«У 2020‑му темп змін буде тільки наростати — за всіма п’ятьма напрямками. Зачароване коло розвитку розімкнули. І тепер тільки один шлях: вперед і вгору», — резюмував глава держави.