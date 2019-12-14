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Авто розкидало по проспекту: у Дніпрі відбулося масштабне ДТП

14.12.2019

У Дніпрі 14 грудня на перетині Запорізького шосе і проспекту Богдана Хмельницького відбулося масове ДТП.

На місці події утворилася велика пробка.

Попередньо, всі чотири машини рухалися в бік проспекту Хмельницького в крайньому лівому ряду. Перші три автомобілі зіткнулися за принципом «доміно»: Audi на повній швидкості влетів у Volkswagen, який в свою чергу протаранив Renault.

В результаті інциденту автомобілі розкидало по проїжджій частині. Незабаром в декількох метрах зіткнулися ще два автомобіля. Для проїзду вільна лише одна смуга.

На даний момент на місці аварії працюють кілька екіпажів патрульної поліції. Водіям рекомендують утриматися від проїзду по проспекту.

У Дніпрі відбулося масштабне ДТП

Інформатор

У Дніпрі відбулося масштабне ДТП

Інформатор

У Дніпрі відбулося масштабне ДТП

Інформатор

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