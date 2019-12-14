«Закатають в бетон!» У Криму окупанти задумали знищити пляжі

У аннексированном Криму «влади» зібралися знищити 65 кілометрів диких пляжів в Сакському районі.

Окупанти визнали їх «проблемою» і постановили знищити до 2030 року. На це звернула увагу в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%, опублікувавши документи з планами.

«Це триндець. Всі дикі піщані пляжі Сакського району визнано проблемою, від якої Сакський район повинен позбутися назавжди до 2030 року. Позбавлятися від диких пляжів планують з допомогою будівництва довгих бетонних набережних вздовж моря», – написала блогер.

‼️65 км

це триндець

Всі дикі піщані пляжі Сакського району визнано проблемою, від якої Сакський район повинен позбутися назавжди до 2030р. Позбавлятися від диких пляжів планують з допомогою будівництва довгих бетонних набережних вздовж моря pic.twitter.com/7AswXv37Pk

— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) December 14, 2019

«65 км диких, фантастичних пляжів Сакського району гавань знищить найближчим часом! Закатає в бетон і забудує! Мовчіть про Крим далі!», – різко висловилася вона на адресу місцевих жителів.

УВАГА!

65 км диких,фантастичних пляжів Сакського р-на гавань ЗНИЩИТЬ найближчим часом!

Закатає в бетон і забудує!

Мовчіть про Крим далі! pic.twitter.com/Vv2hq2vRGo

— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) December 14, 2019

Судячи з опублікованими документами, в цьому місці кримська влада планує знайти собі наживу – віддавати території під комерційну забудову. Це маскують фразою «створення туристичного кластеру».

RoksolanaToday&Крым25%

RoksolanaToday&Крым25%