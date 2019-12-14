«Закатають в бетон!» У Криму окупанти задумали знищити пляжі

У аннексированном Криму «влади» зібралися знищити 65 кілометрів диких пляжів в Сакському районі.
Окупанти визнали їх «проблемою» і постановили знищити до 2030 року. На це звернула увагу в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%, опублікувавши документи з планами.
«Це триндець. Всі дикі піщані пляжі Сакського району визнано проблемою, від якої Сакський район повинен позбутися назавжди до 2030 року. Позбавлятися від диких пляжів планують з допомогою будівництва довгих бетонних набережних вздовж моря», – написала блогер.
‼️65 км
це триндець
Всі дикі піщані пляжі Сакського району визнано проблемою, від якої Сакський район повинен позбутися назавжди до 2030р. Позбавлятися від диких пляжів планують з допомогою будівництва довгих бетонних набережних вздовж моря pic.twitter.com/7AswXv37Pk
— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) December 14, 2019
«65 км диких, фантастичних пляжів Сакського району гавань знищить найближчим часом! Закатає в бетон і забудує! Мовчіть про Крим далі!», – різко висловилася вона на адресу місцевих жителів.
УВАГА!
65 км диких,фантастичних пляжів Сакського р-на гавань ЗНИЩИТЬ найближчим часом!
Закатає в бетон і забудує!
Мовчіть про Крим далі! pic.twitter.com/Vv2hq2vRGo
— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) December 14, 2019
Судячи з опублікованими документами, в цьому місці кримська влада планує знайти собі наживу – віддавати території під комерційну забудову. Це маскують фразою «створення туристичного кластеру».
RoksolanaToday&Крым25%
RoksolanaToday&Крым25%