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У Львові правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв у повітря

14.12.2019

У Львові правоохоронці затримали 51-річного чоловіка, який стріляв у повітря після сварки.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Це сталося на вул. Городоцькій. Затриманий виявився чоловіком 47-річної жінки, під час сварки з якою він дістав пістолет і вистрілив кілька разів у повітря.

Зброю було схоже на револьвер. Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили у нього зброю.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Затриманому загрожує від трьох до семи років за ґратами.

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