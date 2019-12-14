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Ryanair змінив структуру тарифів і ввів попереднє замовлення їжі

14.12.2019

Ірландська авіакомпанія Ryanair змінив структуру тарифів і ввела попереднє замовлення їжі на рейсах. Про це повідомляє сайт Avianews.

Зміни торкнуться не тільки Ryanair, але і на її дочірніх структур: польський Buzz і австрійський Laudamotion.

Найнижчий тариф Standard змінив назву на Value. Однак вхідні в нього послуги (точніше, одна послуга — перевезення тільки маленькою ручної поклажі з габаритами до 40х25х20 см) залишилися колишніми.

Тариф Plus раніше включав пріоритетну посадку, можливість перевезення двох місць ручної поклажі, безкоштовний вибір стандартного місця та перевезення 20 кг багажу. Тепер він називається Regular і не включає багаж.

Тариф Flexi Plus перейменовано в Plus. Раніше літали за цим тарифом мали право на пріоритетну посадку, провезення двох місць ручної поклажі, безкоштовний вибір будь-якого місця, швидке проходження контролю в аеропорту по fast track, безкоштовну реєстрацію в аеропорту і можливість змінити дату вильоту. Тариф ж Plus включає лише провезення маленької ручної поклажі, безкоштовний вибір стандартного місця, 20 кг багажу і безкоштовну реєстрацію в аеропорту.

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