“Нафтогаз”: Ціна газу для населення зросте через недостатній власний видобуток

Ціна на природний газ для населення на умовах положення про накладення спеціальних обов’язків (ПСО) зросла через недостатній власний видобуток газу.

Про це в суботу, 14 грудня, заявив виконавчий директор групи НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко.

“Якби було збільшено власний видобуток і було підвищено рівень енергоефективності, то ціна на газ не зросла, а знизилася б”, – написав він на своїй сторінці у Facebook. Так він пояснивши підвищення ціни на газ для населення на 28,6 відсотка до 5,5 тисячі гривень за тисячу кубометрів на січень 2020 року.

Зі слів Вітренка, за умови збільшення власного видобутку газу та підвищення рівня енергоефективності в 2020 році Україна могла б почати експортувати газ, а не продовжити імпортувати, що сприяло б зниженню ринкової ціни газу. “Ось так ми і розплачуємося за некомпетентність і корупцію”, – підсумував він.